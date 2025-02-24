SAG ödülleri: 'Conclave' ve 'Shōgun' öne çıktı

ABD Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) ödülleri açıklandı. En iyi film ödülünü ‘Conclave’ alırken en iyi erkek oyuncu ödülüyse Timothée Chalamet’nin oldu.

Her yıl Oscar ödül töreni öncesinde verilen ödüllerin bu yılki sahipleri belli oldu. Papalık seçimi anlatılan gerilim filmi ‘Conclave’ ve ‘Shōgun’ dizisi törende en çok öne çıkan yapımlar oldu.

BBC‘nin aktardığına göre verilen ödüller şunlar:

Film

En iyi oyuncu kadrosu: ‘Conclave’

En iyi kadın oyuncu: Demi Moore- ‘Substance’

En iyi erkek oyuncu: Timothée Chalamet- ‘A Complete Unknown’

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Zoe Saldaña- ‘Emilia Pérez’

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin- ‘A Real Pain’

En iyi dublör performası: The Fall Guy

Televizyon