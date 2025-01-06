Altın Küre kazananlar açıklandı: Emilia Perez’e dört ödül

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde ‘Shogun’ dizisi ile Jacques Audiard’ın yönettiği ‘Emilia Perez’ filmi dörder ödül kazandı.
Fotoğraf: The New York Times
NTV‘nin aktardığına göre Oscar’ın habercisi olarak görülen Altın Küre’de bu yıl 10 kategoride aday gösterilen ‘Emilia Perez’ ve altı dalda aday olan The Bear dizisi öne çıktı.
Audiard’ın Emilia Perez’i en iyi İngilizce olmayan film kategorisi de dahil toplam dört ödül kazandı.
Altın Küre ödülü kazananları şöyle:
- En iyi erkek oyuncu (dram): Adrien Brody-Brutalist
- En iyi kadın oyuncu (dram): Fernanda Torres-I’m still here
- En iyi erkek oyuncu (müzikal veya komedi): Sebastian Stan-A different man
- En iyi kadın oyuncu (müzikal veya komedi): Demi Moore-Substance
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Kieran Culkin-A real pain
- En iyi kadın oyuncu: Zoe Saldana-Emillia Perez
- En iyi film (dram): The Brutalist
- En iyi film (müzikal ve komedi): Emilia Perez
- En iyi yönetmen: Brady Corbet-The Brutalist
- En iyi senaryo: Peter Straughan-Conclave
- İngilizce olmayan en iyi film: Emilia Perez
- En iyi orijinal film müziği: Trent Reznor, Atticus Ross-Challengers
- En iyi animasyon: Flow
- Gişe başarısı: Wicked
- En iyi orijinal şarkı: Emilia Perez
- En iyi dizi (müzikal veya komedi): Hacks
- En iyi dizi (dram): Shogun
- En iyi mini dizi: Baby Reindeer
- En iyi erkek oyuncu (dizi-dram): Hiroyuki Sanada-Shogun
- En iyi kadın oyuncu (dizi-dram): Anna Sawai-Shogun
- En iyi kadın oyuncu (müzikal veya drama): Jean Smart-Hacks
- En iyi erkek oyuncu (müzikal veya drama): Jeremy Allen White-The Bear
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Jessica Gunning-Baby Reindeer
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Tadanobu Asano-Shogun
- En iyi kadın oyuncu (mini dizi): Jodie Foster-True Detective: Night Country
- En iyi erkek oyuncu (mini dizi): Colin Farrell-The Penguin
- En iyi kadın performansı (stand-up ya da komedi): Ali Wong -Single Lady