Altın Küre kazananlar açıklandı: Emilia Perez’e dört ödül

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde ‘Shogun’ dizisi ile Jacques Audiard’ın yönettiği ‘Emilia Perez’ filmi dörder ödül kazandı.

Fotoğraf: The New York Times

NTV‘nin aktardığına göre Oscar’ın habercisi olarak görülen Altın Küre’de bu yıl 10 kategoride aday gösterilen ‘Emilia Perez’ ve altı dalda aday olan The Bear dizisi öne çıktı.

Audiard’ın Emilia Perez’i en iyi İngilizce olmayan film kategorisi de dahil toplam dört ödül kazandı.

Altın Küre ödülü kazananları şöyle: