Oscar adayları belli oldu

Bu yıl 97’ncisi düzenlecek Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Netflix’in İspanyolca yapımı ‘Emilia Perez’, 13 farklı dalda ödüle aday oldu.

Emilia Perez | Brutalist. Fotoğraflar: IMDB

Daha önce açıklanması beklenen adaylar, Los Angeles’ta büyük hasarlara neden olan ve en az 25 kişinin öldüğü yangın nedeniyle ertelenmişti.

Bugün açıklanan adaylar arasındaysa ‘Emilia Perez’ ‘Wicked’ ve ‘Brutalist’ filmleri öne çıkıyor.

Ödüller, 2 Mart’ta sunuculuğunu ABD’li komedyen Conan O’Brien yapacağı törende sahiplerini bulacak.

Bu yılın Oscar adayları şöyle:

En İyi Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

I’m Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Yönetmen

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

James Mangold (A Complete Unknown)

Jacques Audiard (Emilia Perez)

Coralie Fargeat (The Substance)

En İyi Kadın Oyuncu

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mickey Madison (Anora)

Demi Moore (Substance)

Fernanda Torres (I’m Still Here)

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Sebastian Stan (The Apprentice)

Ralph Fiennes (Conclave)

Colman Domingo (Sing Sing)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin (A Real Pain)

Yura Borisov (Anora)

Guy Pearce (The Brutalist)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Jeremy Strong (The Apprentice)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Sinematografi

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

En İyi Film Kurgusu

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

En İyi Ses Kurgusu

A Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

En İyi Görsel Efekt

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part Two

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

En İyi Animasyon

Flow

Inside Out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Yabancı Dilde En İyi Film

I’m Still Here – Brezilya

The Girl With the Needle – Danimarka

Emilia Pérez – Fransa

The Seed of the Sacred Fig – Almanya

Flow – Letonya

En İyi Belgesel

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

En İyi Kısa Belgesel

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

En İyi Özgün Senaryo

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

En İyi Uyarlama Senaryo

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

En İyi Kısa Film

Anuja

A Lien

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

En İyi Özgün Müzik

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

The Wild Robot

En İyi Özgün Şarkı

El Mal – Emilia Pérez

Like A Bird – Sing Sing

The Journey – The Six Triple Eight

Mi Camino – Emilia Pérez

Never Too Late – Elton John: Never Too Late

En İyi Makyaj

A Different Man

Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

En İyi Kostüm Tasarımı

A Complete Unknown (Arianne Phillips)

Conclave (Lisy Christl)

Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)

Nosferatu (Linda Muir)

Wicked (Paul Tazewell)

En İyi Kısa Animasyon

Beautiful men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

En İyi Prodüksiyon Tasarımı