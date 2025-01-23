Oscar adayları belli oldu

Bu yıl 97’ncisi düzenlecek Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. Netflix’in İspanyolca yapımı ‘Emilia Perez’, 13 farklı dalda ödüle aday oldu.
Daha önce açıklanması beklenen adaylar, Los Angeles’ta büyük hasarlara neden olan ve en az 25 kişinin öldüğü yangın nedeniyle ertelenmişti.
Bugün açıklanan adaylar arasındaysa ‘Emilia Perez’ ‘Wicked’ ve ‘Brutalist’ filmleri öne çıkıyor.
Ödüller, 2 Mart’ta sunuculuğunu ABD’li komedyen Conan O’Brien yapacağı törende sahiplerini bulacak.
Bu yılın Oscar adayları şöyle:
En İyi Film
- Anora
- The Brutalist
- A Complete Unknown
- Conclave
- Dune: Part Two
- Emilia Pérez
- I’m Still Here
- Nickel Boys
- The Substance
- Wicked
En İyi Yönetmen
- Sean Baker (Anora)
- Brady Corbet (The Brutalist)
- James Mangold (A Complete Unknown)
- Jacques Audiard (Emilia Perez)
- Coralie Fargeat (The Substance)
En İyi Kadın Oyuncu
- Cynthia Erivo (Wicked)
- Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)
- Mickey Madison (Anora)
- Demi Moore (Substance)
- Fernanda Torres (I’m Still Here)
En İyi Erkek Oyuncu
- Adrien Brody (The Brutalist)
- Timothée Chalamet (A Complete Unknown)
- Sebastian Stan (The Apprentice)
- Ralph Fiennes (Conclave)
- Colman Domingo (Sing Sing)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Kieran Culkin (A Real Pain)
- Yura Borisov (Anora)
- Guy Pearce (The Brutalist)
- Edward Norton (A Complete Unknown)
- Jeremy Strong (The Apprentice)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Monica Barbaro (A Complete Unknown)
- Ariana Grande (Wicked)
- Felicity Jones (The Brutalist)
- Isabella Rossellini (Conclave)
- Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
En İyi Sinematografi
- The Brutalist
- Dune: Part 2
- Emilia Perez
- Maria
- Nosferatu
En İyi Film Kurgusu
- Anora
- The Brutalist
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
En İyi Ses Kurgusu
- A Complete Unknown
- Dune: Part Two
- Emilia Perez
- Wicked
- The Wild Robot
En İyi Görsel Efekt
- Alien: Romulus
- Better Man
- Dune: Part Two
- Kingdom of the Planet of the Apes
- Wicked
En İyi Animasyon
- Flow
- Inside Out 2
- Memoir of a Snail
- Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Yabancı Dilde En İyi Film
- I’m Still Here – Brezilya
- The Girl With the Needle – Danimarka
- Emilia Pérez – Fransa
- The Seed of the Sacred Fig – Almanya
- Flow – Letonya
En İyi Belgesel
- Black Box Diaries
- No Other Land
- Porcelain War
- Soundtrack to a Coup d’Etat
- Sugarcane
En İyi Kısa Belgesel
- Death by Numbers
- I Am Ready, Warden
- Incident
- Instruments of a Beating Heart
- The Only Girl in the Orchestra
En İyi Özgün Senaryo
- Anora
- The Brutalist
- A Real Pain
- September 5
- The Substance
En İyi Uyarlama Senaryo
- A Complete Unknown
- Conclave
- Emilia Perez
- Nickel Boys
- Sing Sing
En İyi Kısa Film
- Anuja
- A Lien
- I’m Not a Robot
- The Last Ranger
- The Man Who Could Not Remain Silent
En İyi Özgün Müzik
- The Brutalist
- Conclave
- Emilia Pérez
- Wicked
- The Wild Robot
En İyi Özgün Şarkı
- El Mal – Emilia Pérez
- Like A Bird – Sing Sing
- The Journey – The Six Triple Eight
- Mi Camino – Emilia Pérez
- Never Too Late – Elton John: Never Too Late
En İyi Makyaj
- A Different Man
- Emilia Pérez
- Nosferatu
- The Substance
- Wicked
En İyi Kostüm Tasarımı
- A Complete Unknown (Arianne Phillips)
- Conclave (Lisy Christl)
- Gladiator II (Janty Yates and David Crossman)
- Nosferatu (Linda Muir)
- Wicked (Paul Tazewell)
En İyi Kısa Animasyon
- Beautiful men
- In the Shadow of the Cypress
- Magic Candies
- Wander to Wonder
- Yuck!
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Brutalist
- Conclace
- Dune: Part Two
- Nosferatu
- Wicked