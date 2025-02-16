BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı.

Fotoğraflar: IMDB

BAFTA Ödülleri, 2 Mart’taki Oscar Ödülleri töreninde kimin favori sayılacağı konusunda iyi bir ipucu olarak sayılıyor.

78’nci BAFTA ödül töreni Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlendi.

Edward Berger yönetmenliğindeki ‘Conclave’ 12 adaylıkla, Jacques Audiard’ın yönettiği Netflix yapımı ‘Emilia Pérez’ ise 11 adaylıkla öne çıkan yapımlardı.

Nitekim ‘Conclave’, hem en iyi film hem en İyi İngiliz filmi seçildi.

Başrolünde Adrien Brody’nin oynadığı Brady Corbet imzalı ‘The Brutalist’ ise en iyi yönetmen ödülü ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanarak dikkat çekti. Corbet, Altın Küre’de de en iyi yönetmen seçilmişti.

Yılın en dikkat çeken filmlerinden Emilia Pérez’in başrolü Zoe Saldaña ise geceden en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüyle ayrıldı.

Conclave.

Ödüller şöyle:

En İyi Film: Conclave

En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Zoe Saldaña.