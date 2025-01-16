BAFTA 2025 aday listesi açıklandı

Yılın en önemli ödüllerinden Bafta Film Ödülleri’nde yarışacak filmler ve yıldızlar açıklandı.

Fotoğraf: BAFTA

Yeni Papa’yı seçmek için Roma’da toplanan entrikacı bir kardinal grubunun hikayesini anlatan ‘Conclave’, bu yılki Bafta film ödülleri arasında 12 adaylıkla başı çekiyor.

Hemen ardından 11 adaylıkla Netflix’in İspanyolca müzikali ‘Emilia Pérez’ geliyor. Müzikalde, suç dünyasını terk edip trans bir kadın olarak yeni bir hayata başlayan Meksikalı bir kartel liderinin hikayesi anlatılıyor.

Fotoğraf: Emilia Pérez / Netflix

Bafta oyunculuk kategorilerinde ise favoriler arasında; başrol kadın oyuncu adayları Cynthia Erivo ve Demi Moore, başrol erkek oyuncu adayları Adrien Brody ve Timothee Chalamet yer alıyor.

Korku filmi ‘Heretic’teki rolüyle Hugh Grant’in ve ‘The Outrun’daki rolüyle Saoirse Ronan’ın ise başrol oyuncusu olarak aday gösterilmesi sürprizler arasında yer alıyor.

Mevcut ödül sezonunda başarıya ulaşması beklenen bir diğer film ise en iyi film de dahil olmak üzere yedi Bafta adaylığı bulunan ‘Anora’. Film, New York’lu bir seks işçisi ile zengin bir Rus oligarkın oğlu arasındaki fırtınalı aşkı konu alıyor.

Fotoğraf: The Brutalist / Universal Pictures

Bu yıl ilklerin yılı!

Bu yıl BAFTA’nın en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilenlerin yarısı, ilk kez aday gösterilen isimlerden oluşuyor ve aralarında aynı ödülü Altın Küre’de kazanan ‘The Brutalist’ filminin yönetmeni Brady Corbet de yer alıyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra zengin bir Amerikalı tarafından işe alınan Macar bir mimarın hikayesini anlatan film, toplamda dokuz dalda aday ve Oscar’larda da güçlü bir aday olarak gösteriliyor.

‘Substance’ filminin yönetmeni Coralie Fargeat, bu kategoride aday gösterilen tek kadın ve yönetmenlik dalında ilk kez aday gösterilen bir diğer isim.

‘Conclave’den Edward Berger de en iyi yönetmen ödülüne aday gösterildi ve filmin 12 adaylık kazanmasında emeği geçen ekibe teşekkür etti.

Selena Gomez, Zoe Saldaña ve Karla Sofia Gascón da Emilia Pérez ile ilk Bafta adaylıklarını aldı.

‘Wicked’ın başrol oyuncularından Ariana Grande de ilk Bafta adaylığını elde etti ancak Wicked en iyi film adaylığını kaçırdı.

Fotoğraf: A Complete Unknown / Searchlight Pictures

Oscarların öncüsü olarak görülüyor

Bafta aday listesi genellikle Oscar’lar için güçlü bir gösterge olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz yıl ilk altı kategorinin kazananları iki törende de eşleşmişti.

İngiliz oyuncu Marianne Jean-Baptiste’in ‘Hard Truths’ filminde depresyonla mücadele eden agresif bir kadını canlandırarak aynı kategoride aday gösterilmesi, onun Oscar adaylığı alması yolunda ivme kazandırdı.

Oscar’a aday gösterilen bir diğer film ise Bob Dylan’ın 1960’larda şöhrete yükselişini konu alan ‘A Complete Unknown’.

En iyi film de dahil olmak üzere altı Bafta adaylığı bulunan filmde yer alan Timothee Chalamet ile Edward Norton da oyunculuk kategorilerinde aday gösterildi.

İrlandaca konuşan bir hip-hop üçlüsünün hikayesini anlatan Kneepcap, en iyi İngiliz filmi ve İngilizce olmayan film olmak üzere altı dalda aday gösterildi.

Gişe rekorları kıran filmler, adaylıklarda nispeten iyi bir performans gösterdi. ‘Dune: Part Two’ ve ‘Wicked’ yedişer adaylık alırken, ‘Gladiator II’nin üç adaylık aldı.

Ancak filmin oyuncuları Paul Mescal, Pedro Pascal ve Washington gibi büyük isimlerden hiçbiri oyunculuk kategorisinde yer alamadı. Yönetmen Sir Ridley Scott da göz ardı edildi.

Ödüllerde ilk kez çocuk ve aile filmleri için de ayrı bir kategori yer alıyor.

‘Wallace ve Gromit: Vengeance Most Fowl’ ve ‘The Wild Robot’, Michael Morpurgo’nun ‘Kensuke’s Kingdom’ uyarlaması ve selden sonra hayatta kalmak için birlikte çalışmak zorunda kalan hayvanları konu alan ‘Flow’ ile birlikte aday gösterildi.

Sunuculuğunu David Tennant’ın üstlendiği Bafta Film Ödülleri, 16 Şubat’ta Londra Royal Festival Hall’de.