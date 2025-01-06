Demi Moore kariyerindeki ilk ödülünü aldı

Demi Moore, ‘The Subtance’ filmindeki rolüyle Altın Küre’de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı. Moore ödül konuşmasıyla salonda ayakta alkışlandı.

Fotoğraf: The Substance / MUBI

Altın Küre Ödülleri dün geceki törende sahiplerini buldu.

Törende ‘The Substance’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazanan Demi Moore’un konuşması salonda ayakta alkışlandı.

62 yaşındaki oyuncu coşkulu ödül konuşmasında şunları söyledi:

“45 yıldır bu işi yapıyorum ve bir aktör olarak ilk kez bir ödül kazanıyorum.

Otuz yıl önce bir yapımcı bana patlamış mısır oyuncusu olduğumu söyledi ve o zamanlar bu, bana ödül verilmeyeceği, başarılı olan, çok para kazandıran filmler yapabileceğim ama tanınmayacağım anlamına geliyordu. İnandım. Buna inandım ve bu inanç beni zamanla zayıflattı.

Öyle ki birkaç yıl önce belki de bu kadar, belki de her şey bu kadardı diye düşündüm. Yapmam gerekeni yaptım.

Ve ben en dip noktadayken, masama The Substance adında büyülü, cesur, cüretkar, sıra dışı, kesinlikle çılgın bir senaryo geldi ve evren bana henüz bitmediğini söyledi.

Bu ödül sevdiğim bir şeyi yapmanın ve ona ait olduğumu hatırlamanın hediyesi.“

Moore ayrıca yönetmenine ve oyuncu arkadaşına da teşekkür etti.

45 yıllık kariyerin ilk ödülü

Moore, 90’lar ve 2000’lerin başında Altın Küre’de adı sık duyulan bir yıldızdı fakat bu yıl ilk kez ödül kazandı.

The Substance’da vücudunu kendisinin daha genç ve güzel bir versiyonuyla takas eden yaşı geçmiş bir yıldızı canlandıran Moore, büyük yapımlarda rol alan güçlü isimleri geride bırakarak ödüle kavuştu.

Moore’un yarıştığı kategoride ‘Anora’ yıldızı Mikey Madison, ‘Wicked’dan Cynthia Erivo ve ‘Emilia Pérez’ yıldızı Karla Sofía Gascón gibi önemli yıldızlar vardı.

Oscarlara giden yolda önemli bir işaret olduğu düşünülen Altın Küre Ödülleri, yılın Oscar alacak isimlerini önemli ölçüde belirlemiş durumda.

Bu ödülle birlikte Moore’un Oscar adaylığı da şimdiden daha parlak görülüyor.