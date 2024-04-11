Sadece yürümek yeterli bir egzersiz mi?

Yürümek sadece bir ulaşım aracı değil.

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Yürümek genellikle A noktasından B noktasına gitmenin bir yolu olarak düşünülür. Çok azımız bunun bir kişinin yapabileceği en temel, erişilebilir fiziksel aktivitelerden biri olduğunun farkındayız.

Yürümenin nesi harika?

TIME’ın haberine göre, Pediatri hastanesi uzmanı Dr. Marie Kanagie-McAleese, “Yürümek dağa tırmanmak kadar etkileyici olmayabilir, ancak bu, vücut ağırlığıyla yapılan bir egzersiz olarak kabul edilir, çünkü büyük kas gruplarınız vücudunuzun ağırlığını hareket ettirmek için çalışır” diyor. Yürürken ön bacak kaslarınız, diz arkası kaslarınız, baldırlarınız, hatta karın kaslarınız, ön kol kaslarınız ve omuzlarınız bile kasılmak için oksijen kullanır. Bu aynı zamanda yürümeyi bir tür aerobik egzersiz haline getirir, bu da kalp atış hızınızı sürekli olarak yüksek tuttuğu anlamına gelir.

Sadece yürümek yeterli mi?

Yürüyüş çok faydalı olsa da her şeyi yapamaz. Fiziksel aktivite kılavuzları haftada en az 150 dakika aerobik fiziksel aktivitenin yanı sıra haftada tüm büyük kas gruplarını içeren iki veya daha fazla seans kas güçlendirici aktivite öneriyor. Her iki fiziksel aktivite türü de en azından orta yoğunlukta olmalıdır.

Birkaç ince ayar ile yürüyüşünüz ilk aerobik kategorisini karşılayabilir. Rahat bir yürüyüşe alışkınsanız, yoğunluğunuzu artırmak ve bu orta aralığa girmek kolaydır: Tempoyu artırabilir, yokuşta yürüyebilir, farklı bir arazide yürüyebilir veya bir yelek veya sırt çantası gibi bir ağırlık ekleyebilirsiniz.

Yürümek vücut ağırlığıyla düşük düzeyde egzersiz etkisi sağlar, ancak yürürken gerçekten çalıştırmadığımız birçok başka kas grubu da vardır. Bu yüzden kuvvet antrenmanları da gereklidir ve yaralanma riskinizi azaltmak, hareketlilik ve esnekliği artırmak gibi birçok ek sağlık faydasıyla birlikte gelir.