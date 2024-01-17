’10 bin adım efsanesi’ne bir darbe daha

Bir görüşe göre uzun ve sağlıklı bir yaşama giden yolculuk her gün 10 bin adımla başlıyor. Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip kişiler için bu, sürdürülmesi hayli çaba isteyen bir hedef. Bununla birlikte bu yaygın kanının yanlışlığını ortaya koyan bulguların da ardı arkası kesilmiyor.

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Science alert’te yayınlanan habere göre bu yöndeki son bulgu 15 çalışmadan derlendi. Dört kıtadan on binlerce insanla ilgili verileri analiz eden ekibin vardığı sonuç şu: Yaşa bağlı olarak değişse de optimal sayı günde 6 bin adım! Daha fazlasının, yaşam süresini uzatması pek mümkün değil.

Nerden çıktı?

Yaklaşık yarım yüzyıl önce, Japonya’daki Yamasa adlı şirket, 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunaları’nın yarattığı heyecandan, ‘Manpo-kei’ (10 bin adım anlamına gelen bir kelime) adını verdiği bir adımsayar üreterek para kazanmaya koyuldu. Peki neden 10 bin?

Çünkü bu, iyi ve eski moda bir pazarlama. Hedef olacak kadar zahmetli görünen ama uğruna çabalamaya değecek kadar da ulaşılabilir, kulağa hoş gelen ve yuvarlak bir sayı 10 bin. Ancak bir eksiği var: herhangi bir bilimsel geçerlilik.

İdeali günde 6 ila 8 bin

2021’de ABD’de yaşayan 2 binden fazla orta yaşlı kişiden oluşan bir gruba dayalı bir araştırma yayınlandı. Günde en az 7 bin adım atmanın erken ölüm olasılığını yüzde 50 ile 70 oranında azalttığı bulunmuştu.

2022’nin meta-analizleri ise Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 47 bin 471 yetişkinin sağlığı ve adım sayıları hakkında toplanan bilgileri içeriyordu. Her gün en fazla adım atan yetişkinlerin yüzde 25’inin ölüm riski adım sayısı en düşük yüzde 25’tekilere kıyasla yüzde 40 ile 53 daha düşük görünüyordu. 60 yaş ve üzeri yetişkinler için 6 ila 8 bin adım yeterliydi. Elbette daha fazla adımın başka yararları olabilir ama ölüm ihtimalinin azalması bunlardan biri değil.

Araştırma, gençlerin biraz daha fazla yürüyebileceğini ortaya çıkardı ancak günde 8 ila 10 bin adımdan fazla yürüyerek daha uzun yaşanacağına dair bir kanıt yoktu.

Elbette bunların hiçbiri vücudumuzu başka şekillerde daha fazla çalıştırmanın fayda sağlayamayacağı anlamına gelmiyor. Her gün yarım saat yoğun aktivite, çok işe yarayabilir. Yaşlılıkta biraz kuvvet antrenmanı yapmak beynimizin zinde kalmasına, kalplerimizin ve kemiklerimizin sağlıklı ve güçlü kalmasına yarar sağlayabilir. Hiçbirini yapamasanız bile, yatmadan önce 6 ila 8 .in adım atmak, daha uzun bir yaşama giden yolun en önemli adımı.