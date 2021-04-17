‘Günde 10 bin adım’ şehir efsanesi mi?

Pandeminin getirdiği kısıtlamalarla yürümeye başlayan insanlar arttı. Hareketsiz yaşam sürmemek için mahallerinde yürüyüşe çıkanlar, virüs korkusuyla toplu taşıma kullanmayıp yürümeyi tercih edenler… Yürümek şüphesiz sağlığa faydalı. Peki günde 10 bin adım atmak şart mı yoksa bu bilimsel dayanağı olmayan şehir efsanesi mi?

Yürümenin özellikle yaş aldıkça vücut fonksiyonlarının devamı için faydaları biliniyor: Kalp sağlığına iyi geliyor, vücutta yağ oranının azalmasına, kas kütlesini korunmasın yardımcı oluyor…

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Dışarıda yapılan yürüyüşün akıl sağlığına olumlu etkileri olduğu da bir gerçek. Özellikle parklarda veya yeşil alanlarda yapılan yürüyüş akıl sağlığına iyi gelebilir, depresyon belirtilerini azaltabilir, tansiyonunuzu düşürebilir.

Hatta steril bir laboratuvar ortamında bile yeşil alanları izleyerek yürüyüş bandında egzersiz yapmanın, şehir görüntüleri izlemeye kıyasla stresi azalatabildiği, ruh haline iyi geldiği biliniyor.

Peki yürüyüş yapmak derken kaç adımdan söz ediliyor? ‘Günde 10 bin adım’ hedefi sık sık dile getirilse de aslında bu sayıya dair bir delil yok.

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Ortalama 72 yaşındaki 16 bin 741 kadınla yürütülen bir araştırmaya göre kanser ve kardiyovasküler hastalıklar gibi birçok farklı nedenden ölme riski en yüksek grup günde 2 bin adımdan az atanlar. Daha fazla yürüdükçe risk azalıyor.

Ancak bu etki yaklaşık 7 bin 500 adımda platoya ulaşıyor, yani sabitleniyor. Bu da bundan fazlasında yürümenin ölüm oranı anlamında bir fayda sağlamadığı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle daha çok yürüyüş yapmak daha uzun yaşamanızı sağlayabilir ancak 10 bin adınla 8 bin adım atmanın bu anlamda bir farkı yok.

Benzer sonuçlar 40 yaş üstü bireylerde de görüldü. Bu kez platoya 8-10 bin adım arasında bir yerde ulaşıldı.

Sadece sayı değil, hız da önemli

Bir başka önemli faktör de yürüyüş hızı. Hızlı yürümek yavaş yürümekten daha faydalı.

Yine yeni bir araştırmada 12 ay boyunca haftada beş gün 50 dakika boyunca yavaş tempoda yürümenin fit olma ölçütlerine katkı sağlamadığı görüldü. Buna karşılık daha hızlı yürüyüşte söz konusu katkının sağlandığı gözlemlendi.

Daha yavaş yürüyenlerin, daha hızlılara oranla 14 sene içinde herhangi bir nedenle ölme olasılığı daha yüksek.

Dünya Sağlık Örgütü adım saymak yerine aktivite yapılan dakikalara dikkat çekiyor. İnsanların haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta ya da en az 75 dakika yoğun egzersiz yapması öneriliyor.

Sonuç olarak yürümek faydalı mı? Elbette. Günde 10 bin adım gerekli midir? Muhtemelen hayır. Ama 10 bin adımın zararı da olmaz. Daha aktif bir yaşamla sağlığınızı geliştirmeye çalışıyorsanız yürüyüş gibi hafif egzersizlerin yanında gücünüzü sınayacağınız başka aktiviteler yapmakta da fayda var.