Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın uçuşlar yüzde 30 azaltılacak

İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 12 Mart cumartesi günü planlanan uçuşların yüzde 30 azaltılacağı bildirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş’nin (HEAŞ) açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı: “Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 12 Mart’ta yüzde 30 oranında azaltma yapılacaktır.”
Açıklamada, tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu ilgili hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmelerinin tavsiye edildiği kaydedildi.