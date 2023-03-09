Sabancı’nın Akbank duyurusu sonrası hissede devre kesici

Akbank pay sahipleri Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, borsada işlem görmeyen nitelikteki 50 milyon 861 bin 882 lira değerli paylarını borsada işlem gören niteliğe dönüştürme kararı aldı.

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Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı tarafından bankaya iletilen açıklama şöyle: “Şahsi portföyümüzde bulunan borsada işlem görmeyen nitelikteki 50.861.882 TL nominal değerli AKBNK paylarımızın borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde süreç başlatmış bulunuyoruz.

Bu payların dönüşüm işlemlerini takiben kısa ve orta vadede borsada satışı söz konusu olmayıp, mevzuat tarafından öngörülen takvime uygun olarak, dönüştürülecek paylarla beraber sahibi olduğumuz AKBNK paylarının tamamının yatırımcısı olduğumuz serbest özel fonlara devri planlanmaktadır.”

Bunun yanında bugün ‘AKBNK’ işlemi sorasında devre kA