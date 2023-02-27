Akbank, 9 milyar lira kar payı dağıtacak

Akbank, 2022’ye ilişkin 60 milyar lira net karından toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 173’üne denk gelen yaklaşık 9 milyar lira brüt kar payının nakit dağıtılmasına karar verdi.
Bankanın KAP’ta yayımladığı açıklamada, bugünkü yönetim kurulu toplantısında, bankanın hisse başına net 1,5570, brüt 1,7300 lira kar payı ödemesinin olağan genel kurul toplantısına teklif edilmesine karar verildiği belirtildi.
Nakit kar payı ödemelerine 30 Mart’tan itibaren başlanacak.
Bankacılık sektörü geçen yıl enflasyona endeksli tahvil getirilerinin de katkısıyla, önceki döneme göre karını beş katına çıkarmıştı.