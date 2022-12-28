BDDK’ya iletildi: Bankalar kâr dağıtmaya hazırlanıyor

Enflasyonun yıl içinde yüzde 85’leri aştığı 2022’de enflasyona endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlar açıklayan Türkiye’deki bankalar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bu yıl kâr dağıtmak istediklerini iletti. BDDK bu talebi değerlendiriyor.

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Reuters’a konuşan kaynaklar, bankaların bu yılki kârını dağıtmak istediklerini belirterek bankaların bununla ilgili taleplerini BDDK’ya ilettiğini ve görüştüklerini söyledi.

BDDK, bankaların kâr dağıtımıyla ilgili her yıl tavsiye kararı alırken son yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesi yönünde kararlar alıyordu.

Yüzde 408 kâr etmişlerdi

Yüksek enflasyon ortamında enflasyona endeksli tahvil getirilerinin katkısıyla Türkiye bankacılık sektörü bu sene rekor seviyelerde kârlar açıkladı. Bankacılık sektörünün ocak-ekim dönemi net kârı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 408 artarak 335,92 milyar liraya yükseldi.

Sektörün gelecek sene kârlı bir yıl geçireceği beklense de enflasyondaki düşüşe paralel, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) endeksli tahvillerden aynı getirilerin sağlanamayacağı beklentisiyle bu seneki kârların yakalanamayacağı görüşü hakim.

Bir bankacılık kaynağı bazı bankaların, özellikle özel bankaların kâr dağıtımı yönünde talepleri olduğunu belirterek bu taleplerin BDDK’ya iletildiğini ve kurumun da bunu değerlendirdiğini söyledi.

Daha önceden izin verilmemişti

BDDK geçen sene net kârın yüzde 10’una kadar bir kâr dağıtımının uygun görüldüğünü bankalara iletirken önceki yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesi ve içeride tutulması yönünde tavsiye kararlarını bankalara iletmişti. BDDK, öz kaynakların güçlü kalmasını teminen ihtiyatlı bir yaklaşımla 2018 ve 2019 yılı kâr dağıtımına ise izin vermemişti.

Bir başka bankacılık kaynağı da, BDDK’nın kâr dağıtımıyla ilgili genel yaklaşımının “Dağıtmayın, sermayeye ekleyin” şeklinde olduğunu söyleyerek şunları dedi: “Ancak geçen sene BDDK bu konuyu banka bazlı değerlendirmişti. Bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına ve bazı göstergelerine göre, belirli bir orana kadar kar dağıtımını önermişti.”