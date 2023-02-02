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Yaramazlara biraz batar!

Sabancı ve Alarko dahil 14 şirket hisselerini geri aldı

Sabancı ve Alarko Holding dahil 14 şirket dün Borsa İstanbul’da bazı paylarını geri aldı.

Fotoğraf: AA

Investing’in derlediğine göre paylarını geri alan şirketler şöyle:


* Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 37,22-38,50 TL fiyat aralığından toplam 710 bin TL nominal değerinde pay geri aldı.

* Alarko Holding , 66,55-67-5 TL fiyat aralığından toplam 74 bin 625 TL nominal değerinde pay geri aldı.

* LDR Turizm A.Ş. 112,60-113 TL fiyat aralığından 6 bin adet pay geri aldı.

* Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6,63-6,74 TL fiyat aralığından toplam 150 bin TL nominal değerinde pay geri aldı.

* MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 77,25-79,90 TL fiyat aralığından toplam 27 bin 500 TL nominal değerinde pay geri aldı.

* Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm, 25,14-25,52 TL fiyat aralığından 20 bin adet pay geri aldı.

* Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., 19,72-20,00 TL fiyat aralığından 100 bin TL nominal değerinde pay geri aldı.

* İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 9,48-9,80 TL fiyat aralığından 225 bin pay geri aldı.

* Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12,07-12,49 TL fiyat aralığından 720 bin payı geri aldı.

* Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş., 136-138,50 TL fiyat aralığından toplam 17 bin 500 TL nominal değerinde pay geri aldı.

* Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 6,30-6,45 TL fiyat aralığından 200 bin pay geri aldı.

* Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 63,50-65,50 TL fiyat aralığından bin 560 pay geri aldı.

* Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş., 33,46-34,22 TL fiyat aralığından 18 bin 934 adet pay geri aldı.

* İndeks Bilgisayar Sistemleri, 60 bin payı geri aldı.

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