Sabancı ve Alarko dahil 14 şirket hisselerini geri aldı

Sabancı ve Alarko Holding dahil 14 şirket dün Borsa İstanbul’da bazı paylarını geri aldı.
Investing’in derlediğine göre paylarını geri alan şirketler şöyle:
* Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., 37,22-38,50 TL fiyat aralığından toplam 710 bin TL nominal değerinde pay geri aldı.
* Alarko Holding , 66,55-67-5 TL fiyat aralığından toplam 74 bin 625 TL nominal değerinde pay geri aldı.
* LDR Turizm A.Ş. 112,60-113 TL fiyat aralığından 6 bin adet pay geri aldı.
* Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6,63-6,74 TL fiyat aralığından toplam 150 bin TL nominal değerinde pay geri aldı.
* MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 77,25-79,90 TL fiyat aralığından toplam 27 bin 500 TL nominal değerinde pay geri aldı.
* Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm, 25,14-25,52 TL fiyat aralığından 20 bin adet pay geri aldı.
* Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş., 19,72-20,00 TL fiyat aralığından 100 bin TL nominal değerinde pay geri aldı.
* İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 9,48-9,80 TL fiyat aralığından 225 bin pay geri aldı.
* Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., 12,07-12,49 TL fiyat aralığından 720 bin payı geri aldı.
* Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik A.Ş., 136-138,50 TL fiyat aralığından toplam 17 bin 500 TL nominal değerinde pay geri aldı.
* Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 6,30-6,45 TL fiyat aralığından 200 bin pay geri aldı.
* Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 63,50-65,50 TL fiyat aralığından bin 560 pay geri aldı.
* Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş., 33,46-34,22 TL fiyat aralığından 18 bin 934 adet pay geri aldı.
* İndeks Bilgisayar Sistemleri, 60 bin payı geri aldı.