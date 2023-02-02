Sabancı ve Alarko dahil 14 şirket hisselerini geri aldı

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayları arasında en güçlü ihtimal olarak öne çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığında yürütülecek kampanya şekillenmeye başladı. Cumhurbaşkanı adaylarının bağış toplayabildiği seçim dönemi için Kılıçdaroğlu’nun görsel ve metinleri hazırlandı.