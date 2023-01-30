Alarko, tarım ve gıdayı stratejik sektörler olarak belirledi

Alarko Holding mevcut iş kollarına ek olarak tarım ve gıda sanayisini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirledi.
Holdingin sitesindeki sunuma göre tarımın jeotermal destekli seracılık, açık alan tarımı, organomineral gübrecilik, gıda sanayi ve tarım alanında girişim sermayesi yatırım fonu alanlarında faaliyet göstermeyi hedefliyor.
Alarko, geçen yıl 23-24 milyar lira tahmin ettiği kombine net karın bu yıl 16,5-17,8 milyar lira aralığına, konsolide net karınınsa 11-12 milyar lira aralığından 8,5-9,5 milyar liraya ineceğini öngördü.