Alarko, tarım ve gıdayı stratejik sektörler olarak belirledi

Alarko Holding mevcut iş kollarına ek olarak tarım ve gıda sanayisini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirledi.

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Holdingin sitesindeki sunuma göre tarımın jeotermal destekli seracılık, açık alan tarımı, organomineral gübrecilik, gıda sanayi ve tarım alanında girişim sermayesi yatırım fonu alanlarında faaliyet göstermeyi hedefliyor.

Alarko, geçen yıl 23-24 milyar lira tahmin ettiği kombine net karın bu yıl 16,5-17,8 milyar lira aralığına, konsolide net karınınsa 11-12 milyar lira aralığından 8,5-9,5 milyar liraya ineceğini öngördü.