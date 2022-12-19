Sabancı Holding, hisse geri alım fonunun büyüklüğünü 1,5 milyar TL artırdı

Sabancı Holding, hisse geri alım işlemleri için daha önce ayrılan 1,75 milyar TL’lik fonun azami 3,25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiğini açıkladı.

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Geçen günlerde geri aldığı hisselerden yaptığı satışlarla öne çıkan Sabancı Holding, hisse geri alım programına ayrılan fon tutarının yükseltilmesine karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, geri alım işlemi için daha önce ayrılan 1,75 milyar TL’lik fonun yüzde 85,4 oranında kullanılmış olduğu dikkate alınarak, bu fonun azami 3,25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Açıklamada holdingin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 5’ini temsil eden 102 milyon TL nominal değere sahip 10,2 milyar adet paya kadar geri alım yapılmasına; geri alınan paylardan 12 Aralık tarihinde satışı gerçekleştirilen 40,8 milyon TL nominal değerli 4,08 milyar adet payın bu hesaplamada indirim kalemi olarak dikkate alınmasına karar verildiği duyuruldu.