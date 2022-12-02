Sabancı, yatırımların yüzde 75’ini ‘yeni ekonomi’ye kaydıracak: Üç alan belirlendi

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, topluluk bünyesinde önümüzdeki beş yıl içinde yapılacak yatırımın sadece yüzde 25’inin ana iş kollarına yöneleceğini söyledi.

Alper, yatırımların yüzde 75’ininse topluluğun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda ‘yeni ekonomi’ alanları olarak belirlediği iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital işlerde olacağını belirtti.

Fotoğraf: AA

Sabancı’nın dijital vizyonu ve girimci fikirlerin desteklenmesine yönelik ‘Sabancı ARF’ programına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Alper, globalleşme adımlarının önemli olduğunu vurguladı ve yeni ekonomi olarak üç alan belirlediklerini belirterek şunları söyledi: “Bunlardan bir tanesi dijital, ikincisi ileri malzemeler üçüncüsü de iklim teknolojileri alanında yatırım yapmak istiyoruz.”

Alper, yatırım tutarına ilişkin bir bilgi vermedi.

Proje kapsamında Sabancı’nın büyüme alanı olarak belirlediği iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarında erken aşamadaki girişimlere destek vereceklerini belirten Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün “Uygun gördüklerimize, portföye uyanlara da yatırım yapacağız” dedi.

Bu şirketlere küçük hissedar olarak ortak olacaklarını belirten Eyigün “Bizim payımız dışarıdan gelen girişimlerde yüzde 10’u, topluluk içinden gelen girişimlerde ise yüzde 25’i geçmeyecek” diye konuştu.

Toplantıda verilen bilgiye göre ARF projesinin ilk dönemi kapsamında 544 başvuru alınırken, belirlenen 14 girişim, oryantasyon süreçlerini tamamlayarak eğitim ve mentorluk programlarına başladı. Mart 2023’te düzenlenecek finalle değerlendirmesi olumlu sonuçlanan girişimciler, 150 bin dolara kadar tohum yatırımına hak kazanacak.