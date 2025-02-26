Sabah'a yalanlama: İmamoğlu'nun diplomasının iptali istenmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali istendiği yönündeki haberler yalanlandı.

Fotoğraf: İBB

Söz konusu haber iktidar medyası tarafından servis edilmiş, Sabah gazetesi “Savcılık İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi! İmamoğlu’nun diplomasının iptali istendi” başlığını kullanmıştı.

ANKA‘nın haberine göre başsavcılık kaynakları bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’sa X’ten ‘yalan haberin kaynağının’ Nedim Şener’in Hürriyet’teki yazısı olduğunu söyledi ve hukuki haklarını kullanacaklarını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 26, 2025

Başsavcılık ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı gönderdi.

‘Diploma YSK ve benzeri yerlerde kullanılıyor, gerekli işlemler bir an önce yapılmalı’

Yazıda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) raporuna dayanarak yatay geçiş işlemlerinin uygun yürütülmediği savunuldu ve şöyle dendi: “Bahse konu diploma Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve benzerleri yerlerde kullanılmaya devam ediliyor. Diploma dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekmektedir.”

Devamında İmamoğlu’nun belgeleri talep edildi:

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa soruşturma raporlarının başsavcılığa gönderilmesi,