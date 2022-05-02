S-400’ler Bayraktar’ın SİHA’larını ‘görmedi’: Rus donanmasına ait iki hücum botu vuruldu

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri, Bayraktar TB 2 SİHA’ları karşısında etkisiz kaldı.
Ukrayna odusuna ait SİHA’lar, S-400 menzili içinde bulunan Karadeniz’deki Rus donanmasına ait iki adet Raptor sınıfı hücum botunu vurdu.
S-400’lerin etkisiz kalması sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye S-400’ler için Rusya’ya toplamda 2,5 milyar dolar ödeme yapacak. Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov, ödemenin yüzde 45’inin peşin, yüzde 55’inin ise Rusya’nın vereceği krediyle yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın krediyi yüzde 3 faizle verdiğini açıklamıştı.
S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti sadece bu değil. ABD, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye F-35’ler için 1,25 milyar dolar ödemişti.
S-400 menzilindeki hücum botları vuruldu
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait botu vurdukları anı Twitter hesabından paylaşırken, Yılan Adası yakınındaki botların imha edildiğini belirtti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi, saldırıya ilişkin “Bayraktarlar iş başında” yorumunu yaptı.
Uzay havacılık ve savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu Twitter hesabındaki paylaşımda, vurulan hücum botlarının Kırım’da bulunan S-400’lerin menzili içinde olduğunu belirtti.
Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Türkiye’nin aldığı S-400’leri sorgulamaya başladı: “TB 2’lere mi sevinelim? S-400’lere mi üzülelim?”