S-400’ler Bayraktar’ın SİHA’larını ‘görmedi’: Rus donanmasına ait iki hücum botu vuruldu

Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri, Bayraktar TB 2 SİHA’ları karşısında etkisiz kaldı.

Ukrayna odusuna ait SİHA’lar, S-400 menzili içinde bulunan Karadeniz’deki Rus donanmasına ait iki adet Raptor sınıfı hücum botunu vurdu.

S-400’lerin etkisiz kalması sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye S-400’ler için Rusya’ya toplamda 2,5 milyar dolar ödeme yapacak. Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov, ödemenin yüzde 45’inin peşin, yüzde 55’inin ise Rusya’nın vereceği krediyle yapılacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın krediyi yüzde 3 faizle verdiğini açıklamıştı.

S-400’lerin Türkiye’ye maliyeti sadece bu değil. ABD, Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında S-400 aldığı için Türkiye’ye yaptırım uygulamış ve F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye F-35’ler için 1,25 milyar dolar ödemişti.

S-400 menzilindeki hücum botları vuruldu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait botu vurdukları anı Twitter hesabından paylaşırken, Yılan Adası yakınındaki botların imha edildiğini belirtti.

💬Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний:



Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.



Працює #Байрактар.

Разом до Перемоги!🇺🇦 pic.twitter.com/3wxlwjDtdx — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2022

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhnyi, saldırıya ilişkin “Bayraktarlar iş başında” yorumunu yaptı.

Uzay havacılık ve savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu Twitter hesabındaki paylaşımda, vurulan hücum botlarının Kırım’da bulunan S-400’lerin menzili içinde olduğunu belirtti.

Ufak bir ayrıntı: Raptor'ları vuran TB2, işgal altındaki Kırım'da bulunan S-400'lerin menzili içindeydi. https://t.co/njY3ss1CCS — Arda Mevlutoglu (@orko_8) May 2, 2022

Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Türkiye’nin aldığı S-400’leri sorgulamaya başladı: “TB 2’lere mi sevinelim? S-400’lere mi üzülelim?”

TB-2 için sevinelim mi?

S-400 için üzülelim mi? https://t.co/3BFxNpC5DE — Mr. PRESIDENT (@F35Adamm) May 2, 2022

Kaç haftadır Rusya'nın rezil oluşunu gördükçe acaba s-400'ler gerçekte ne kadar etkili diye düşünüyordum. Rus uçağını düşürüp ardından milyarlarca dolara bunları aldılar ve depoda paslanmaya bıraktılar. https://t.co/ETOYLkZR4X — Sobek (@Nomadabit) May 2, 2022

Ulan bu S-400 harbiden soba borusuymuş. Ruslar bize iyi kitlediler boruları. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/Ep3n6t2U6h — Fatih Uçar (@fatihucartr) May 2, 2022