Ryan Gosling rolü neden kabul ettiğini anlattı: Kimse Ken’le oynamıyor

Ryan Gosling merakla beklenen Barbie filminde Ken rolünü neden kabul ettiğini anlattı.

Fotoğraf: Warner Bros-Reuters

Margot Robbie’nin Barbie karakterini canlandıracağı filmde Ken bebeklerin biri de Ryan Gosling olacak.

Filmin merakla beklenmesinin nedenlerinden biri Greta Gerwig ve Noah Baumbach ikilisi.

‘Frances Ha’daki oyunculuğu ve Lady Bird’deki yönetmenliğiyle tanınan Gerwig yine yönetmen koltuğunda. Senaryo ise Noah Baumbach (Marriage Story) ve Gerwig ortaklığında yazıldı.

Tonight Show’a konuk olan Gosling ikilinin işini “Şimdiye kadar okuduğum en iyi senaryo” diye tanımladı.

Ancak son kararı vermesinde etkili olan şeyi şöyle anlattı: “Film teklifini aldıktan hemen sonra arka bahçeye çıktım. Ken’i nerede buldum biliyor musunuz? Çamurun içinde ezilmiş bir limonun yanında yüz üstü yatarken. Fotoğrafını çekip Greta’ya gönderdim. ‘Senin Ken’in olacağım çünkü bu hikayenin anlatılması gerek‘ dedim”

Ken rolünü üstlendiğinde gelen tepkilere de yanıt veren Rosling “Benim Ken olduğumu duyunca şoke olmalarına şaşırdım. Sanki daha önce bir saniye bile Ken’le ilgili bir şey düşünmüşler gibi… Ken’le hiç oynanamışlar bile. Kimse Ken’le oynamıyor. Ken sadece bir akseuar.”