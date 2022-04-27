Barbie efsanesi sonunda tamamlanıyor

Bugüne kadar hep animasyon olarak ekranda hayat bulan Barbie’nin sinema filmi çıkıyor. Yapımıcısı Warner Bros.’ın 21 Temmuz 2023’te gösterime gireceğini duyurduğu Margot Robbie’nin Barbie karakterini canlandırdığı filmden ilk kare yayınladı.

Fotoğraf: Warner Bros.

Filmde Barbie’nin partneri Ken’i Ryan Gosling canlandıracak. Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu ve Will Ferrell Barbie dünyasının diğer yıldızları.

Yönetmen koltuğunda Greta Gerwig var. Gerwig’i ‘Lady Bird’deki yönetmenliğinden ve ‘Frances Ha’daki oyunculuğundan tanıyoruz. Barbie’nin senaryosunu Gerwig’le birlikte yazan Noah Baumbach, Marriage Story’nin senaristi ve yönetmeni.