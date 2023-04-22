Rusya’dan uluslararası ödemelerde kripto para kullanımına yeşil ışık

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yaptırımlar nedeniyle uluslararası ödemelerde zorluk yaşadıklarını belirterek, “Uluslararası ödemelerin kripto yoluyla ödeme yapmasına izin vermeye hazırız” dedi.

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Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, dijital ruble için pilot uygulamayı en kısa süre içerisinde başlatmak istediklerini söyledi.

Dijital ruble ile para transferlerinin vatandaşlar için ücretsiz olacağına işaret eden Nabiullina, dijital rublenin bulunacağı dijital cüzdanların ayda 300 bin rubleye (yaklaşık 3 bin 700 dolar) kadar yenilenebileceğini bildirdi.

Rusya’da şirketlerin uluslararası ödemelerde kripto para kullanmasına sıcak baktıklarını belirten Nabiullina, “Yeni koşullar altında, uluslararası ödemelerde kripto kullanımı mümkün ancak sınırlandırılmasının da gerekli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Nabiullina, yaptırımlar nedeniyle Rusya’da uluslararası ödemelere yönelik zorluklar yaşandığını belirterek, “Uluslararası ödemeler bizim için zorlu ve yabancı regülatörlerle çok sayıda çalışma yapıyoruz. Ancak şirketlerin sorunlarını çözmelerine yardımcı olacaksa esnek olmaya, uluslararası ödemelerin kripto yoluyla ödeme yapmasına izin vermeye hazırız” dedi.