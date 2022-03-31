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Yaramazlara biraz batar!

Rusya’dan AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım


Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

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