Rusya’dan AB’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.
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Yaramazlara biraz batar!
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ABD Doları’nın gelecekte ‘hakim rezerv para’ konumunu kaybetme ihtimali olduğunu söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atanması sonrası başlayan protestolar nedeniyle 29 öğrencinin yargılandığı davada mahkeme, öğrencilerin cep telefonu ve bilgisayar gibi dijital materyallerinin iade edilmesi talebini reddetti.
Bu yılın ocak ayı itibarıyla bireysel kredi ve kart borcundan dolayı takibe düşenlerin sayısı üç katına çıktı.
Ankara kulislerine göre İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değişiklikler, parti lideri Meral Akşener’in ‘merkez’ vurgusunu daha da güçlendirdi ve ‘millet ittifakı’na verdiği önemi gösterdi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, martta, en az 50 gazetecinin yaptığı haber ve düşüncelerinden dolayı hakim karşısına çıkıp ifade verdiğini söyledi.