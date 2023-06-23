Rusya’da tansiyon yükseldi: Wagner liderine ‘silahlı ayaklanma çağrısı’ndan dava

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından ülkenin Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açtı.

Fotoğraf: AA

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

AA’nın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığının Wagner’i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, “Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık” dedi.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Wagner’in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti:

“Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor.”

Bakanlık yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner’in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin ‘sahte’ ve ‘provakasyon’ olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

FSB devrede

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin’in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, “FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

‘Tutuklayın’ çağrısı

Türkrus’ta yer alan habere göre FSB Halkla İişliler Merkezi’den yapılan açıklamada, Prigojin’in açıklamaları ve eylemleri ‘silahlı bir iç çatışma başlatma çağrısı’ olarak nitelendirildi.

FSB ayrıca, Wagner savaşçılarını Prigojin’in emirlerini yerine getirmemeye ve kendisini tutuklamak için önlemler almaya çağırdı.

Üst düzey koruma

TASS ajansına göre, Moskova’da da güvenlik önlemleri artırıldı. Önemli stratejik tesislerin tümü, kamu kurumları ve ulaşım altyapı tesislerinin üst düzey koruma altına alındığı, Ulusal Muhafız biriminin ve OMON polis güçlerinin alarma geçtiği belirtildi.

İzvestiya gazetesi, Rusya Ulusal Muhafız ordusunun alarma geçirildiğini duyurdu.