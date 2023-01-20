ABD, Wagner’i ‘uluslararası suç örgütü’ olarak tanıyacağını duyurdu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus paralı asker şirketi Wagner’i ABD Hazine Bakanlığının ‘ciddi bir uluslararası suç örgütü’ olarak tanıyacağını duyurdu.

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AA’nın haberine göre Kirby, Wagner’le ilgili bu kararın örgütün uluslararası alandaki faaliyetlerinin kısıtlanmasına ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına yardımcı olacağını savundu.

Wagner grubunun, Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle de anlaşmazlıklar yaşadığına dair bilgilere sahip olduklarını iddia eden Kirby, Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle silah ihracatı için farklı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Kirby, Kuzey Kore’nin geçen yıl Wagner grubuna Ukrayna’da kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığını gösterdiğini belirttiği uydu fotoğrafları paylaştı.

Kuzey Kore’den silah sevkiyatının trenlerle konteynerlere doldurularak Rusya’ya ulaştırıldığını öne süren Kirby, bunun BMGK’nin ilgili kararlarının doğrudan ihlali olduğunu kaydetti.