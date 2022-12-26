Rusya’da İHA, askeri üsse düştü: Üç ölü

İstanbul’un Beyoğlu belediyesi, Tophane’deki eski Fransız Saint Joseph Yetimhanesi’ni parça parça söküyor. Sultan Abdülaziz tarafından Katolik topluluk Aziz Vincent de Paul’ün Hayırsever Kızları’na verilmiş yapının haziranda serası ve merdiven demirleri söküldü, son olarak da terasının bir kısmı yıkıldı.