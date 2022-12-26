Rusya’da İHA, askeri üsse düştü: Üç ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait insansız hava aracı (İHA) enkazının Saratov bölgesinde bulunan askeri üsse düşmesi sonucu üç askeri personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Reuters’ın Rus haber ajanslarından aktardığı ve bakanlık açıklamasına dayandırılan haberlerde, “Moskova saatiyle Pazartesi günü 01:35’te Ukrayna’ya ait insansız hava aracı düşük irtifada Engels hava üssüne doğru ilerlerken vuruldu” denildi.
Bakanlık, “İHA’nın enkazının düşmesi sonucu hava üssünde bulunan üç Rus teknik askeri personeli hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Açıklamada Engels hava üssünde bulunan havacılık teçhizatının zarar görmediği belirtildi.