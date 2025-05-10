Rusya ve Gürcistan'ın aradığı iki şüpheli Türkiye'de yakalandı

Rusya’nın Interpol Kırmızı Bültenle aradığı L.R, Gürcistan’ınsa yeşil bültenle aradığı B.P. Türkiye’de yakalandı.

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Operasyonlar jandarma ekipleri tarafından Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde düzenlendi.

Rusya tarafından kırmızı bültenle ‘uluslararası terörizm’ suçundan aranan L.R. Hatay’da, Gürcistan’ın yeşil bültenle ‘organize suç örgütü üyeliği’nden aradığı ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P. Antalya’da yakalandı.