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Yaramazlara biraz batar!

Kırmızı bültenle aranan iki kişi Türkiye'ye teslim edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan şüpheliler M.S. ve H.A’nın Gürcistan’da yakalanıp Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: X/ @AliYerlikaya

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu; kırmızı bültenle aranan M.S. ve H.A. Gürcistan’da yakalandı.


Şüpheli M.S. ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte yağma’ H.A’ysa ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan aranıyordu.

Yerlikaya, bu kabine döneminde kırmızı bültenle aranan 333 kişinin Türkiye’ye teslim edildiğini açıkladı.

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