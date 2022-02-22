Rusya-Ukrayna gerilimi Borsa İstanbul’a da yansıdı

Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artması sonrası Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

BIST 100 endeksi gün içinde 1979 puan kadar inerken kapanışı 2017 puandan yaptı. Günlük kayıp yüzde 1,01. Toplam işlem hacmiyse 27,8 milyar lira seviyesinde.

Bankacılık endeksinde günlük kayıp yüzde 0,84 olurken holding endeksinde oran yüzde 1,38. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyense yüzde 7,36 ile turizm.

Yarın Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, veri gündeminde ise yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise avro bölgesinde enflasyonun öne çıkacağını aktardı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 1955 puan destek, 2050 seviyesiyse direnç olarak takip ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdığını açıklamasının ardından iki bölgeye askeri birliklerin konuşlanması talimatı vermişti.

Avrupa Birliği ve Brintaya’dan ise Rusya’ya karşı ilk yaptırım adımları atılmıştı.