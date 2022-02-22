Ruble sert düştü, dolar/TL 13,75’i aştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı devletleri tanıyan imzayı atması sonrası piyasalar hareketli.

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Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığının tanımasının ardından Rus para birimi ruble dolar karşısında 80’i görerek Kasım 2020’den beri en büyük düşüşünü kaydetti.

Rubledeki gerileme gün içinde yüzde 1’e kadar ulaştı. Ruble dün de yüzde 3,1 düşüşle günü 79,78’de tamamlamıştı.

Yılbaşından beri 13,5 etrafında dar bir bantta işlem gören dolar/TL de tansiyonun yükselmesiyle 12 Ocak’tan beri ilk kez 13,75’i aştı.

Dolar/TL bugün en yüksek 13,7780 seviyesini test etti. TL’nin düne göre değer kaybı yaklaşık yüzde 0,2, şubat ayı başından beri kaybıysa yüzde 2 civarında.