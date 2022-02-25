Rusya, Formula 1 takviminden çıkarıldı

Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix’sinin 2022 yarış takviminden çıkarıldığını duyurdu.

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Yarışın 23-25 Eylül’de Soçi’de düzenlenmesi planlanıyordu.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve takımlarla mevcut durum değerlendirildi.

Açıklamada Ukrayna’da yaşananların üzüntüyle karşılandığı aktarıldı.

Türkiye iddiası

Britanya basınında dün yer alan haberlerde takvime Rusya’nın yerine Türkiye’nin dahil edilebileceği yazılmıştı.

Konu hakkında F1 yönetimi veya İstanbul Park’tan resmi bir açıklamaysa henüz yok.