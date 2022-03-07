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Yaramazlara biraz batar!

Rusya ‘dostane olmayan’ ülkeleri ilan etti

Rusya, ‘dostane olmayan’ ülkeler listesini resmileştirdi.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Rusya’ya, şirketlerine ve vatandaşlarına yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerin yer aldığı liste onaylandı.


Listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada, Birleşik Krallık, Ukrayna, İsviçre, Karadağ, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Norveç, Monako, San Marino, Kuzey Makedonya, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayvan ve Mikronezya yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Mart’ta imzalanan kararnameyle Rus şirketlerine, dostane olmayan ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödeme izni verilmişti.

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