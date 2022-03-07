Rusya ‘dostane olmayan’ ülkeleri ilan etti

“Ağaç dikmek için bahane üretin” diyor gelecek kuşaklara nefes olmak amacıyla yola çıkan Ege Orman Vakfı’nın genel müdürü Perihan Öztürk. Evlilik, çocuk sahibi olmak, çocuğun okula başlaması, üniversiteden mezuniyet, doğum günü ilk akla gelen ‘bahaneler.’