Rusya: CIA’yle Türkiye’deki görüşmede ‘hassas konular’ ele alındı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ankara’da ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasındaki görüşmede ‘hassas konular’ın ele alındığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

CIA Direktörü Bill Burns ve SVR Başkanı Sergey Narışkin önceki günlerde Ankara’da görüşmüştü.

Ryabkov, Rus televizyon kanalı RTVI’ye verdiği röportajda, Rusya ve ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi. AA’nın haberine göre iki ülke arasında diyaloğun devam ettiğini ancak sistemli olmadığını belirten Ryabkov, “ABD, daha önce üzerinde anlaşmaya vardığımız pek çok formatı dondurdu. Bu üzücüdür” dedi.

‘Görüşmeyi ABD istedi’

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde Ankara’da 14 Kasım’da CIA ile SVR’nin görüştüğünü hatırlatan Ryabkov, bu görüşmenin ABD’nin isteğiyle yapıldığını vurguladı.

Ryabkov, “Görüşme, iki ülkenin özel servisleri aracılığıyla sağlandı. Görüşmede ele alınan konular hassastır” ifadelerini kullandı.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) uzatılması konusuna değinen Ryabkov, bu konuda ikili istişare komisyonunun 29 Kasım-6 Aralık’ta Mısır’ın başkenti Kahire’de toplanacağını bildirdi.