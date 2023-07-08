Rusya: ABD, misket bombasıyla çatışmayı son Ukraynalıya kadar uzatmayı amaçlıyor

Rusya, ABD’nin Ukrayna’ya vereceği misket bombasıyla Ukraynalı ve Rus çocuklar dahil ölenlerin sorumluluğunu taşıyacağını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya, misket bombası dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurmuştu.

Rusya’dan karara tepki geldi. AA’nın haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu kararla ‘Ukrayna’daki çatışmayı son Ukraynalıya kadar uzatmayı amaçladığını’ ifade eden Zaharova, ABD-NATO silah sistemlerinin Ukrayna’ya her tesliminde sivillerin risk altında olacağını söyledi.

Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerinde misket bombalarının kullanımıyla ilgili tecrübelerin, bunların uzun süre patlamadan kalabileceğini ve çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğine dikkat çeken Zaharova, “Washington, Ukrayna’ya misket bombası tedarik ederek aslında bölgenin mayınlanmasında fiilen suç ortağı olacak, Rus ve Ukraynalı çocuklar dahil patlamadan dolayı ölenlerin tamamen sorumluluğunu paylaşacak” dedi.