Rus Youtuber, Polonya cumhurbaşkanına kendisini Macron olarak tanıtıp düşen füzeyi sordu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rus Youtuberlar tarafından tuzağa düşürüldü.

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AA’nın haberine göre Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden paylaşılan açıklamada, Duda’nın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olduğunu iddia eden bir kişiyle görüştüğü doğrulandı.

Açıklamada, Duda’nın 15 Kasım’da Polonya’nın Ukrayna sınırına yakın bir bölgeye düşen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan füzenin hemen ardından birçok yetkili tarafından arandığı belirtildi.

Vovan ve Lexus lakaplı Rus şakacılar Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov’un YouTube’a yüklediği kayıtta, Duda’nın Macron olduğunu düşündüğü kişiye, olay üzerine kendisini aradığı için teşekkür ettiği anlaşılıyor.

Ayrıntıları anlattı

İngilizce konuşan Duda, füze olayının ayrıntılarını, NATO’dan istişare talebinde bulunma planlarını ve komşu Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yla durumu daha da kötüleştirmemek için çok dikkatli olduğunu ifade ediyor.

Yedi dakikayı aşkın süre boyunca Duda, ABD Başkanı Joe Biden’ın füze olayından Rusya’yı sorumlu tutmadığını ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin düşenin, Rus füzesi olduğunda ısrar ettiğini söylüyor.

İlgili kurumların, Youtuberların Duda’ya nasıl ulaşmış olabileceğini kontrol ettiği bildirildi.

Youtuberlar, 2020’de de Duda’yla kendilerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres olarak tanıtarak konuşmuştu. Kuznetsov ve Stolyarov, daha önce benzer yöntemlerle Macron ve eski Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın yanı sıra Elton John ve Prens Harry dahil birçok ünlü ismi tuzağa düşürmüştü.