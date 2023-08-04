Rus muhalif lider Navalni’ye 19 yıl hapis cezası

Cezaevinde bulunan muhalif lider Aleksey Navalni’ye aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezası verildi.
AA’nın TASS haber ajansından aktardığına göre, Moskova Şehir Mahkemesindeki davada, Navalni, ‘aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak, ona katılmak, aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, aşırılık yanlısı topluluğu organize etmek, aşırılık yanlısı faaliyetler için halka açık çağrıda bulunmak, reşit olmayanların yaşamını tehdit eden faaliyetlere katılımını sağlamak’ ile suçlandı.
Mahkemenin hakimi, Navalni’ye özel rejim uygulanan hapishanede cezasını çekmek üzere 19 yıl hapis cezası verdi.
Ne olmuştu?
Kremlin’e muhalif Aleksey Navalni, zehirlendiği gerekçesiyle Berlin’de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Moskova’ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalni aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalni’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.
Navalni’nin kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021’de tasfiye edilmişti.
Aleksey Navalni, geçen yıl ocak ayında Rusya’da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.
Rus muhalif lider Navalni’ye dokuz yıl hapis
Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin’de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Moskova’ya dönüşünde havaalanında tutuklanmışt