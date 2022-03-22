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Rus muhalif lider Navalni’ye dokuz yıl hapis


Rusya’da mahkeme, tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni’ye dolandırıcılık suçundan dokuz yıl hapis cezası verdi.

Fotoğraf: Reuters

Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakibi. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat, geçen yıl Sibirya’daki bir iç hat uçuşu sırasında Noviçok adlı maddeyle zehirlenmişti.


Kremlin, Navalni’nin, Putin’in emriyle zehirlendiği iddialarını reddediyor.

Almanya’daki tedavisinin ardından Rusya’ya dönen Navalni’ye mahkemeye itaatsizlik suçundan 2,5 yıllık hapis cezası verilmiş ve ardından Moskova’nın doğusunda bir hapishaneye yollanmıştı.

Mahkeme, Navalni için bugün dokuz yılın yanı sıra 1.2 milyon ruble (11 bin 535 dolar) para cezası da verdi.

Rus liderse hakkındaki tüm iddiaları politik saikle alındıkları gerekçesiyle reddediyor.

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