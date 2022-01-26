Rus muhalif lider Navalni’nin kardeşi arananlar listesine alındı

Rusya İçişleri Bakanlığı, tutuklu muhalif lider Aleksey Navalni’nin kardeşi Oleg Navalni’yi arananlar listesine aldı.

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Rusya’da uzun yıllardır yolsuzluklara karşı mücadele eden ve kamuoyu oluşturmaya çalışan Alexey Navalni, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli muhalifleri arasında gösteriliyor. Ağustos 2020’de Rusya’da sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından tedavi için Almanya’ya giden Navalni, 17 Ocak 2021 tarihinde ülkesine geri dönmüş ve tutuklanmıştı. Navalni ayrıca dün Rusya’da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı’nın bilgi sisteminde yer alanlara göre, Oleg Navalni de aranan kişi listesine dahil edildi.

Oleg Navalni’nin avukatı Nikas Paraskevov, Oleg Navalni’nin ceza şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle bu listeye alındığını aktardı.

1983 doğumlu Oleg Navalni, sosyal medya üzerinden Rus vatandaşlarını izinsiz gösterilere çağıran paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Moskova’daki Preobrajenskiy Mahkemesi’nce Ağustos 2021’de bir yıl şartlı hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalni’nin söz konusu şartları yerine getirmediği gerekçesiyle bu cezayı normal hapis cezasına çevrilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Konuya ilişkin dava, Moskova’daki Lyublinskiy Bölge Mahkemesi’nde görülecek.