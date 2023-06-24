Rus komutanlardan Wagner’e ‘durma çağrısı’

Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner’e ‘durma’ çağrısında bulundu.

Rusya askeri. Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı.

Wagner’i durmaya çağıran Surovikin, “Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz” dedi.

Rus Korgeneral Vladimir Alekseyev de “Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Ne olmuştu?

Wagner‘in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in, Rus ordusunu Wagner’e saldırı düzenlemekle suçlamış ve karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB) ‘silahlı isyan’ suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa Wagner’in kamplarına saldırı düzenlediği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.