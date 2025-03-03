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Yaramazlara biraz batar!

Ruhsatsız sekiz maden kapatıldı

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen sekiz maden ocağı imha edildi.

Fotoğraf: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edilen sekiz ocağın çevresindeki 27 metre ray, üç vagon, vinç ve 63 ton kömüreyse el kondu.


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