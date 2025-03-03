Ruhsatsız sekiz maden kapatıldı

Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen sekiz maden ocağı imha edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edilen sekiz ocağın çevresindeki 27 metre ray, üç vagon, vinç ve 63 ton kömüreyse el kondu.
Yaramazlara biraz batar!
Zonguldak’ta ruhsatsız işletilen sekiz maden ocağı imha edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edilen sekiz ocağın çevresindeki 27 metre ray, üç vagon, vinç ve 63 ton kömüreyse el kondu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı “Teröristlerin dağıtılması, teslim olması, özellikle Suriye’deki yabancı teröristlerin kendi ülkelerine gönderilmesiyle ilgili çabalar sarf ediliyor” dedi.
Suudi Arabistan’da ölen Türk hacı adayı sayısı 14’e yükseldi. 40 hastanın tedavisiyse devam ediyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki savcının görevlendirildiğini duyurdu.
Iğdır’da kendi kimliğiyle eşine hamilelik kontrolü yaptırmak isteyen kişiyle arkadaşı doktora saldırdı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada 20’den fazla kişi tanık sıfatıyla ifade verdi.