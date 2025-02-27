Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme: İşçiler yeniden kendilerini madene kapatma kararı aldı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı’nın özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçileri, kendilerini madene kapatma kararı aldı.

Çayırhan Termik Santrali’nde madenci direnişi. Fotoğraf: AA (Arşiv)

Özelleştirmeye karşı çıkan işçiler, 20 Kasım’da önce kendilerini madene kapatmış, daha sonra santral önünde beklemeye başlamışlardı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, maden ocağının özelleştirilmesine ilişkin ihaleye son teklif verme süresini 4 Aralık’tan 4 Mart’a uzattığını duyurmuştu.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, ihale şartnamesinde ‘madencinin kazanılmış haklarına dair hiçbir şeyin olmadığını’ ve ‘sendika olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini’ söylemişti.

Anka’nın aktardığına göre işçiler, bugün kendini madene kapatma kararı aldı.