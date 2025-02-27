Mehmet Altan: Aynı maden ocağında 2006'da, 2010'da, 2014'de arka arkaya insanlar ölmüş

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Aynı maden ocağında 2006’da, 2010’da, 2014’de arka arkaya kazalar olmuş ve insanlar ölmüş.

Bu madende kazaların olacağı çok açıkken buranın çalışmasına izin verilmiş… Bu madenin çalışmasına izin vermek, işçilerin ölümüne izin vermek anlamına geliyor.

Bunlar sistemin sürekli işlediği cinayetler…

2010 yılındaki Dursun Bey Maden Kazası da onlardan biri…

İnsanlar sürekli öldürülüyor burada.

Basın ise ne yazık ki haberi verip geçiyor… Sonrasını merak etmiyor.

Halbuki daha ilk kazadan itibaren basın bu madeni radarına alsa belki de o işçiler ölmeyecekti.

Mehmet Altan’ın yazısı