RTÜK’ten Cumhuriyet TV’ye süre

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), YouTube’dan yayın yapan Cumhuriyet TV’ye lisans ödemesi için 72 saat süre verdi.

Fotoğraf: Cumhuriyet TV

Engelli Web‘in aktardığına göre Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Cumhuriyet gazetesinin YouTube kanalı Cumhuriyet TV’nin lisansız yayın yaptığı tespit etti.

Üst Kurul, kanalın lisans ücretinin ödenmesi veya yayın hizmetlerine son vermesi için 72 saat süre tanıdı.

Resmi bildirimin bugün RTÜK sitesinde yayınlanmasının ardından süre başladı.

Bu süre için lisans alımını yapılmaz ya da yayın hizmetine son verilmezse kanal erişim engellenecek.

Dört X hesabına da erişim engeli

Öte yandan Dört haber sitesinin X hesapları da ‘millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi. X tarafından Türkiye’den görünmez kılınan haber ve medya kuruluşu hesapları şöyle: