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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK’ten Beyaz TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV’deki Derin Futbol programında kullanılan sözler nedeniyle para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. AA’nın haberine göre Beyaz TV’deki Derin Futbol programında yorumcu Ahmet Çakar’ın Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği ‘futbol katili’, ‘tetikçi hakemler’ ifadeleri incelendi.


RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle kanala üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

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RTÜK’ten Beyaz TV’ye ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV’deki Derin Futbol programında kullanılan sözler nedeniyle para cezası verdi.

KHK’ler üzerine birkaç hatırlatma ve sansür karşıtı sinemacılara teşekkür

Yönetmen Nejla Demirci’nin, KHK’li bir hekim ve bir öğretmenin hikayesini anlattığı ‘Kanun Hükmünde’ adlı belgesel film Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ‘yarışma seçkisinden’ çıkarılınca, Festival Jürisi ve muhtelif ilgili kurumlar söz konusu kararı protesto eden açıklamalar yayınladı. Meslektaşlarının ve ifade özgürlüğünün yanında, sansürün karşısında yer aldılar. Kutlamak gerekir. Bir seyirci ve KHK’li olarak, yönetmen Demirci ile sansüre tepki gösteren sinemacılara/oyunculara teşekkür ederim.