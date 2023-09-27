RTÜK’ten Beyaz TV’ye ceza

Yönetmen Nejla Demirci’nin, KHK’li bir hekim ve bir öğretmenin hikayesini anlattığı ‘Kanun Hükmünde’ adlı belgesel film Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ‘yarışma seçkisinden’ çıkarılınca, Festival Jürisi ve muhtelif ilgili kurumlar söz konusu kararı protesto eden açıklamalar yayınladı. Meslektaşlarının ve ifade özgürlüğünün yanında, sansürün karşısında yer aldılar. Kutlamak gerekir. Bir seyirci ve KHK’li olarak, yönetmen Demirci ile sansüre tepki gösteren sinemacılara/oyunculara teşekkür ederim.