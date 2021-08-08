Rosenin Çokgözlüsü, Romanov Gelinciği, İran Ateşi… Van Gölü Havzası 230 kelebek türüne ev sahipliği yapıyor

Van Gölü havzası, Türkiye’de tespit edilen 430 kelebek türünden 230’una ev sahipliği yapıyor. Bu özelliğiyle kelebek gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre zengin florası, yüksek rakımı ve eşsiz doğasıyla çok sayıda canlıyı barındıran Van Gölü havzası, çoğu endemik onlarca kelebek türünün de en önemli yaşam alanları arasında yer alıyor. Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kelebek gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Van ve Bitlis’e giderek endemik kelebek türleri kayıt altına alıyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı, ‘Rosenin Çokgözlüsü’ adı verilen kelebek türünün sadece Van’da görülebildiğini aktardı. Uzun yıllardır Van Gölü havzasında kelebek ve kuş gözlemi yaptığını anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

“230 kelebeğin büyük çoğunluğu sadece bölgemizde gözlemlenebilmektedir. Açıkçası çok önemli kelebek türleri var. Hatta bu kelebeklerden bazıları sadece Van ilinde görülebilmektedir. Van’ın Çatak ilçesinde daha çok fotoğraflayabildiğimiz ‘Şehzade Kelebeği‘, yine Van ve Bitlis’te gözlemlenebilen ‘Romanov Gelinciği’, ‘Çok Gözlü Van Esmeri’, ‘İran Çokgözlüsü’, ‘İran Ateşi‘ gibi türler genelde Van Gölü havzasında görülmektedir. Bunların sadece bölgede görülüyor olması birçok kelebek ve doğa gözlemcisinin buraları ziyaret etmesini sağlıyor. Her yıl çok sayıda amatör doğa fotoğrafçısı Van Gölü havzasına gelerek kelebekleri fotoğraflamaya çalışıyor. Pandemi nedeniyle biraz aksama olmuştu ama bu yıl çok sayıda kelebek gözlemcisi bölgemizi ziyaret etmeye başladı.”

Havzadaki kuraklığın kelebek türlerini de etkilediğine, iki aya yakın süre yağmur yağmadığına dikkati çeken Subaşı, “Bu da kelebeklerin besini olan birçok çiçeğin yetişmemesine ya da çok kısa süre içerisinde kurumasına yol açtı. Daha önce çok rahat gördüğümüz kelebekleri bu yıl göremedik. Bazıları önceki yıllara nazaran çok az sayıda uçuyor” ifadelerini kullandı.