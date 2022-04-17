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Ronaldo son hat-trick’inin ardından 850 bin sterlin kazandı: Bundan sonra her gol için 100 bin sterlin daha


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Norwich City maçında yaptığı hat-trick’in ardından sözleşmesindeki özel maddeler gereği fazladan 850 bin sterlin (16,2 milyon lira) kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya basınında yer alan haberlere göre, dünkü maçın ardından bu sezon tüm kulvarlarda 21 gole ulaşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, sözleşmesindeki performansa dayalı özel maddelerden bazılarını yerine getirdi.


Bir sezonda 20 gol hedefine ulaşarak 750 bin sterlin fazladan gelir elde eden Ronaldo, bu rakamın ardından attığı her gol için 100 bin sterlin daha alacak. Son lig maçında attığı üç golle 850 bin sterlin fazladan gelir elde eden Portekizli forvet, bu sezon 30 gole ulaşması halinde 2,75 milyon sterlin daha kazanacak.

Ronaldo, Manchester United’da sezonun en golcü oyuncusu olması halinde ek olarak 1 milyon sterlinin de sahibi olacak. Bu kulvarda da açık ara önde olan Ronaldo’ya en yakın oyuncu konumunda, dokuz gollü Bruno Fernandes bulunuyor.

Portekizli yıldız Ronaldo, bu sezon ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise altı gole imza attı.

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