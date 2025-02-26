Romanya'da iptal edilen seçimi kazanmıştı: Georgescu gözaltına alındı

Romanya’da iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan Calin Georgescu gözaltına alındı.

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Georgescu Kasım 2024’te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyların yüzde 22,95’ini alarak birinci olmuştu.

Rusya yanlısı olduğu belirtilen Georgescu’yu Elon Musk’ın desteklediği iddia ediliyor. Ayrıca NATO karşıtlığıyla da biliniyor.

AA’nın yerel basından aktardığına göre Georgescu, seyir halindeyken arabası durdurularak gözaltına alındı. Gerekçeyse anayasaya aykırı davranması.

Georgescu ve destekçilerinin olduğu 40’dan fazla ev ve iş yerine de baskın düzenlendi. Seçim kampanyasının finansmanıyla ilgili aramalar yapıldı. Para, mühimmat ve silah ele geçirildi.

Aşırı sağcı liderin ekibi sosyal medya hesabından Georgescu’nun 4 Mayıs’ta yeniden yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde aday olmak için hazırlandığını söyledi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalacak

Bükreş’te başsavcılığa ifade verdikten sonra Georgescu adli kontrol şartıyla serbest bırakılacak. Ülke dışına çıkışı da yasaklandı.

Georgescu sosyal medya hesaplarından ‘milliyetçi ve ırkçı’ paylaşımlar da yapamayacak.

Georgescu yabancı düşmanlığı, milliyetçi örgüt kurma ve anayasal düzene karşı gelmek gibi birçok suçlamayla karşı karşıya.

İlk tur neden iptal edildi?

Romanya istihbarat servisleri, raporlarının gizliliğini kaldırınca ülkedeki Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti. Söz konusu raporlarda Rusya’nın seçimlerdeki rolü vardı. Raporlar ayrıca kampanya finansmanında bir dizi yasadışı süreç olduğunu da gösterdi.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Yeni cumhurbaşkanının belirlenmesi için ilk tur 4 Mayıs’ta, ikinci tur 18 Mayıs’ta yapılacak.