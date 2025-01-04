Rojin Kabaiş’in babası ‘adalet’ istiyor: Şüpheli ölüm değil, cinayet

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, “İntihar süsü verdiler ama halk bunu kabul etmeyecek. Rojin Kabaiş için adalet istiyorum” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan Kabaiş, 27 Eylül’de arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için Van gölü kıyısına ineceğini söylemiş ve kaldığı KYK yurdundan ayrılmıştı.

Kabaiş’in cesedi 15 Ekim 2024’te 60 yaşındaki Mehmet Emin Ankay tarafından Mollakasım Mahallesi’nde bulunmuştu.

Otopsi raporunda Rojin’in ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilmişti.

DHA‘nın aktardığına göre cinayete ilişkin soruşturma sürerken baba Nizamettin Kabaiş, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı’nda kadın platformunun düzenlediği basın açıklamasında konuştu.

Kızının intihar etmediğini söyleyen baba Kabaiş’in açıklamaları şöyle:

“Ben Rojin’i 21 yaşına kadar hepsi kendi el emeğimle, işçilikle, amelelikle büyüttüm. Kendi elimle onu Van’a götürdüm, okumak için. Bir valiz doldurdu, hazırlığını yaptı. Oraya okumaya gitti. Ama ne yazık ki orada Rojin’i kaybettik, onu katlettiler, darbettiler. Ondan sonra da sahip çıkmadılar. Bu sefer kapatmaya çalışıyorlar, diyorlar ki ‘Rojin intihar etti, kendine zarar verdi’ .

Kesinlikle benim kızım kendine zarar vermemiş, öyle söylemesinler. Bu şüpheli ölüm de değil. İlk önce diyorlardı ki kendine zarar vermiş ama daha sonra bütün halk olsun, gazeteciler olsun, herkese teşekkür ediyorum, sahip çıktılar. Bu son zamanda, bu sefer de ‘şüpheli ölüm’ diyorlar. Şüpheli ölüm değil cinayettir, darp izleri vardı, ben kendim gördüm. Van Üniversitesi’nden 24 kilometre uzaklıktan 18 gün boyunca arama yaptılar. 24 kilometre Van Üniversitesi’nden uzağa götürmüşler, göl kenarına bıraktılar. İntihar süsü verdiler ama halk bunu kabul etmeyecek. Rojin Kabaiş için adalet istiyorum.”

Rojin’in videolarını izleyerek her gün ağladığını anlatan Nizamettin Kabaiş, sözlerine şöyle devam etti:

“Benim ciğerim yanıyor. Benim ciğerimi yakan kişiler, inşallah onlar da daha beter olurlar. Ben burada çağırı yapıyorum, ben hiç unutmayacağım ömür boyu. Ama ölümün sebebini de bilmesem, o daha büyük bir acıdır, en azından sebebini bilsek daha da rahat olacağız. Çünkü Rojin’imize ne oldu? Kimler yaptı? Nasıl oldu? Kim onu katletti? Ben bunu bilmek, öğrenmek istiyorum.

Bu soru işaretleri sonuçlanmayana kadar ben hiç rahat olmuyorum. Gece gündüz aklımdan çıkmıyor. Çektiğim videoları izliyorum, fotoğraflara bakıyorum, ağlıyorum. Gece eve giderken çocuklarımın yanında onları üzmemek için başka odaya gidiyorum, orada tek başıma sürekli ağlıyorum. İçim yanıyor, onun sesi hala kulağımda yankı yapıyor.

Avukat Raperin Akengi’yse şu açıklamayı yaptı:

“Rojin Kabaiş’in ölüm sebebinin suda boğulma olduğu belirtilmiştir. Ancak otopsi raporunda belirtilen bir diğer bulgu da cesedin suda fazla beklemesi sebebiyle oluşan çürümenin birçok önemli bulgunun tespitini yapmaya engel olmasıdır.

Rojin Kabaiş’in 18 gün boyunca bulunamaması soruşturma aşamasında arama kurtarma faaliyetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yapılmadığı gerçeğini bizlere açıkça ifade etmektedir. Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüyle ilgili tüm şüphelerin giderilmesi, etkin bir yargılama yapılması ve geç kalınmış adaletin sağlanması için kamuoyunu bu sürecin yakından takipçisi olmaya davet ediyoruz.”