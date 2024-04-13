Roberto Cavalli'ye veda

Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli, 83 yaşında hayata veda etti.

Fotoğraf: AA

Modanı en önemli isimlerinden biri olan İtalyan moda tasarımcısı Roberto Cavalli, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendi ismini taşıyan moda evi vefatı Instagram’da duyurdu ancak ayrıntı vermedi. İtalyan haber ajansı ANSA, uzun süren bir hastalık döneminin ardından modacının Floransa’daki evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cavalli, 15 Kasım 1940’ta deri işçiliğiyle tanınan Floransa’da doğdu. 1970 yılında kendi adını taşıyan moda markasını piyasaya sürdükten sonra yenilikçi bir deri baskı tekniği icat etti ve patentini aldı. Cavalli, ilk küçük mağazası Limbo’yu 1972 yılında Fransa’nın Saint-Tropez şehrinde açtı. Hayvan baskılarının yanı sıra hippi elbiseleri, kumlanmış jean pantolonları ve denim üzerine patchwork tasarımlarıyla da tanınıyordu. 2005 yılında Playboy Bunnies’in az sayıdaki formasını güncellemek için görevlendirildi ve leopar desenli bir versiyonunu tanıttı. Tasarımları; Brigitte Bardot, Sophia Loren, Kim Kardashian, Jennifer Lopez ve Beyonce gibi yıldızlar tarafından giyildi.

Vouge dergisi 2011’deki bir röportajında, hayvan baskılarını kullanmak konusunda kendisine neyin ilham verdiğini sorduğunda Cavalli, “Doğadan gelen her şeyi seviyorum. Balıkların bile fantastik ve renkli bir elbiseye sahip olduğunu farkettim. Yılan ve kaplanın da öyle. Tanrı’nın gerçekten en iyi tasarımcı olduğunu anladım, bu yüzden ben Tanrı’yı taklit etmeye başladım” sözleriyle karşılık verdi.

Modacının vefat haberinin ardından moda dünyasından birçok isim taziye mesajları yayınlamaya başladı. Armani’nin kurucusu Giorgio Armani de merhum tasarımcıya saygı duruşunda bulunanlar arasındaydı. Giorgio, Armani’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan açıklamasında ‘Toskana coşkusunun’ özleneceğini söyledi ve “Roberto gerçek bir sanatçıydı; baskı kullanımında vahşi ve muhteşemdi, fanteziyi baştan çıkarıcı kıyafetlere dönüştürebiliyordu” dedi.