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Reyhanlı'daki terör saldırısının faillerinden Koralı yakalandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.

Fotoğraf: AA

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013’te Reyhanlı’da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakaladığını duyurdu.


AA’nın aktardığına göre MİT, terör saldırısının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan bombaları temin eden Muhammed Dib Koralı’nin saklandığı yeri tespit etti.

Yakalanan Koralı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, terör saldırısının faili ve planlayıcılarından Yusuf Nazik’i de 2018’de Suriye’deki operasyonla Türkiye’ye getirmişti.

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